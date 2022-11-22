Kedi Otizm, hak ve eşitlik için kuruldu

22 Kasım 2022 Salı, 09:52

İzmirli otistikler ve aileleri, Kedi Otizm Derneği’ni resmen kurdu. İzmir Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’e kaydını yaptırarak resmi olarak kurulan Kedi “Kabul, Eşitlik, Dahil Olma, İstihdam” kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. Kuruculuğunu Serap Dikmen Ahmetoğlu, Şeyda Yanık, Ebru Akar, Halide Polatlı, Tülay İpek, Ahmet Kaplan, Deniz İkikarakayalı ve Ahmet Ahmetoğlu’nun üstlendiği dernek, otistiklerin toplumsal yaşama tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütecek.

Otistik çocuk, yetişkin , yaşlıları ve ailelerinin hak savunuculuğunu üstlenecek olan Kedi Otizm, kamu kurumları ve ilgili sivil toplum örgütleriyle işbirliği çerçevesinde önemli projelere imza atmayı hedefliyor. Otistiklerin tipik gelişim gösteren bireylerle eşit yaşam koşullarına kavuşuncaya dek çalışacaklarını belirten Kedi Otizm Kurucu Başkanı Serap Dikmen Ahmetoğlu, “Çalışmalarımızda pusulamız, Türkiye Cumhuriyeti’nin de imzacısı olduğu BM Engelli Hakları Sözleşmesi olacak. Kanunlarımızda yer alan hakların, uygulamasında görülen aksaklıkların düzeltilmesine ve ihtiyaç bulunan yeni kanun düzenlemelerine yönelik çalışmalar da yapacağız” dedi.

OTİSTİK VE VE EBEVEYNLERE DAVET

İnsan hakları alanında çalışan her kurumu, otizm alanında çalışmaya davet eden Ahmetoğlu, şunları söyledi: “Otistik hakları, insan haklarıdır. Aileler, tanıdan başlayarak bir dizi sorunla mücadele ediyor. Çocuklar büyüyor, yetişkin oluyor, Yetişkin otistikler ise görmezden geliniyor. Ailelerin maddi ve manevi gücü oranında hayat desteği alan otistiklere ilişkin geliştirilmiş acil düzenleme ve destekleme sistemlerine ihtiyacımız var. İzmir’de aileler ve otistikler artık yalnız yürümeyecek. Yetişkin otistikleri ve ebeveynleri, derneğimiz çatısı altında birleşmeye ve çalışmalara katkı koymaya davet ediyorum.”