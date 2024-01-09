Kedi sahiplenmek isterken dolandırıldı!

Yayınlanma: 09.01.2024 - 14:17

Güncelleme: 09.01.2024 - 14:18

Kedi sahiplenmek isteyen M.Ç.B. isimli kadın, internette gördüğü sayfa üzerinden şahıslarla iletişim kurdu. İddiaya göre şahıslar, kedi için ücret almadıklarını söyledi ancak evcil hayvanların naklini sağlayan pet taksi için ücret talep etti.

Bunun üzerine M.Ç.B., verilen banka hesabına ilk olarak bin 790 TL yatırdı. Bir süre sonra şahıslar, paranın havuza düştüğünü söyleyerek tekrardan ücret istedi. M.Ç.B. toplamda 2 bin 200 TL para gönderdi.

Şahısların kendisinden sürekli para talep etmesinden şüphelenen M.Ç.B. dolandırıldığını anladı. M.Ç.B.’nin şikayeti üzerine iki şahıstan biri yakalandı, diğer şüpheli ise yakalanamadı.

İfadesi alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Salonda mağdur M.Ç.B. hazır bulunurken sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

"NE PARAYI NE KEDİYİ ALABİLDİM"

Başından geçenleri anlatan M.Ç.B., "Olay tarihinde kedi sahiplenmek istedim. Bunun üzerine internet üzerinden araştırma yaparak gördüğüm site ile temas sağladım. Şahıslar, hayvanı ücretsiz olarak verdikleri ancak pet taksi ücreti gerektiğini söylediler. Kendilerine inandım ve benden istedikleri bin 790 TL’yi verilen İBAN adresine yolladım. Ancak bir süre sonra şahıslar, paranın havuza düştüğünü söyleyerek tekrardan para istedi. Bin ve bin 200 TL iki ödeme daha yaptım. Bu sefer de hesabın bloke edildiğini söyleyip tekrar para istediler. Sürekli para istemelerinden şüphelenerek dolandırıldığımı anladım. Şahıslar sahte diploma da kullanıyorlarmış. Ne parayı ne de kediyi alabildim, şikayetçiyim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık M.K. hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.