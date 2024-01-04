Tehlike büyüyor: Sosyal medyada 'sahte kimlikle dolandırıcılık' yeni boyut kazandı

Yayınlanma: 04.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 04.01.2024 - 03:00

Kimi zaman ünlü isimlerin kimi zaman da sıradan yurttaşların adına sosyal medyada sahte hesaplar açılıyor. Son olarak Türkan Şoray, Müjdat Gezen, Nejat İşler, Ata Demirer gibi ünlü isimler adlarına açılan sahte hesaplar nedeniyle mağdur oldu. Bu hesaplar yüzbinlerce hatta zaman zaman milyonlarca takipçiye ve erişime ulaşabiliyor. Adına sahte hesap açılan bir kişi söz konusu platforma başvurarak hesabın kapatılmasını isteyebiliyor. Öte yandan kişisel verilerin izinsiz bir şekilde yayımlanması nedeniyle de sahte hesap açmak suç teşkil edebiliyor.

Konu hakkında dikkat edilmesi gerekenleri Bilişim Hukukçusu Avukat Fehmi Ünsal Özmestik, Cumhuriyet’e anlattı. Özmestik, sahte hesapların gerçeklerinden ayırt edilebilmesi için de tavsiyelerde bulundu. Özmestik, “Kullanıcılar hangi hesap olursa olsun, paylaşımın içeriğine, diline, üslubuna, hesabın doğrulanmış olup olmadığına dikkat etmelidir. Kimi zaman birçok ünlü ilgili platformda hesabı olmamasına rağmen sahte hesaplarında binlerce takipçi olabilmektedir. Bu aynı zamanda ciddi bir etkileşime sebep olmaktadır” dedi.

TAZMİNAT DAVASI

Bir kişi adına sahte profil açılmasının hukuka aykırı olduğunu ve kimi durumlarda suç teşkil ettiğini belirten Özmestik sözlerine şöyle devam etti:

Özellikle sahte hesaplarda, ad, soyad, fotoğraf ve benzeri mahiyette o kişinin kişisel verilerinin hukuka aykırı kaydedilmesi suç teşkil etmektedir. Adına sahte hesap açılan kişiler çeşitli yöntemlerle hukuki haklarını arayabilirler. Öncelikle ilgili platforma başvuru yapabilirler. Maalesef çeşitli platformlar özellikle sahte hesapların kapatılması noktasında hızlı aksiyon almadıkları olmaktadır. Bu sebeple; ele geçirilen veya sahte açılan hesaplarda farklı kişilerin mağdur olduğunu, dolandırıldığını görebilmekteyiz. Bu konuda uluslararası tarafta tıpkı telif hakkı ihlalinde olduğu gibi sahte hesaplarda veya ele geçirilen hesaplarda platformların konuya daha ciddiye alması gerekmektedir. Bunlar dışında, mağdur kişi tarafından hesabın erişime engellenmesi için mahkemeye başvuruyu yapılabilir. Yine sahte hesabı açan kişi veya kişiler hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunulabilir. Sahte hesabı açan kişi veya kişilerin tespiti halinde, ayrıca tazminat davası açma hakları bulunmaktadır. Bu konuda hızlı ve efektif çözüm elde edilebilmesi için ilgili ülkelerde faaliyet gösteren platformların kurallarını yeknesak uygulaması ve ülkeler nezdinde oluşabilecek mağduriyetlerin çözümünde sonuca etkili birimlerin kurulması şarttır.”