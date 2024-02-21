Kedilere kezzap atan sanığın 7 yıla kadar hapsi istendi

Yayınlanma: 21.02.2024 - 12:36

Güncelleme: 21.02.2024 - 12:36

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Murat Özdemir katılmadı.

Duruşmaya salonunda hazır bulunan İstanbul Barosu Başkanlığı vekili, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi ve Halkın Kurtuluş Partisi avukatları davaya katılma talebinde bulundu.

‘EROS’ DAVASI HATIRLATILDI

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezinden avukatlar Umut Yıldız ile Hilal Koçak, gündemdeki "Eros Davası"nı hatırlatarak, mahkemeden bu davada da hassas olmasını istedi. Avukatlar Yıldız ile Koçak, sanık Murat Özdemir'in vahşice hisle 40'a yakın hayvana zarar verdiğini ve meydana gelen zarar nedeniyle sanığa caydırıcı ceza verilmesini talep ettiler.

Katılma taleplerini değerlendiren mahkeme, tüm talepleri reddetti. Duruşmadaki avukatlar ise mahkemenin bu kararına tepki gösterdi.

SANIĞIN 7 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanık Murat Özdemir'in 17 Temmuz-6 Ağustos 2023 tarihleri arasında 3 farklı seferde yakıcı sülfirik asit (kezzap) satın alarak sokak kedilerinin üzerine döktüğünü ve üzerine atılı suçu kabul ettiğini kaydetti. Savcı, sanık Özdemir'in 'Zincirleme olarak bir ev hayvanını veya hayvanları kasten öldürmek' suçundan 10.5 aydan 7 yıla kadar hapsini talep etti.

ZORLA GETİRME KARARI

Mahkeme, mütalaaya karşı savunmasının alınması için sanık Murat Özdemir hakkında zorla getirme kararı vererek, duruşmayı 8 Mart'a erteledi.

CUMHURBAŞKANINA SESLENDİLER: CAYDIRICI CEZALAR İSTİYORUZ

Davayı takip eden hayvan severler, duruşma sonrasında adliye önünde açıklama yaptı. Hayvan Haklarını Koruma Federasyonu Başkanı Nihal Kasa, yağtığı açıklamada sanığın en ağır biçimde cezalandırılması umuduyla davaya geldiklerini ifade ederek, "Bugün masum hayvanlara uzanan kanlı eller, yarın insana yönelecek olan şiddetin ön habercisidir. Sayın Adalet Bakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz; Hayvanları Koruma Kanunu'na ağır, caydırıcı cezalar istiyoruz" dedi.

“KAMUOYU BASKISI SAYESİNDE CEZA VERİLİYOR”

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) İstanbul İl Başkanı ve Kadıköy Belediye Başkan Adayı avukat Pınar Akbina Karaman ise kadınların, işçilerin, çocukların ve sokak hayvanlarının her gün şiddet gördüğünü ve katledildiğini belirterek bu tür davalarda kamuoyu baskısı sayesinde cezalar verildiğine dikkat çekerek, "Davada da söyledik. Prof. Dr. Sevil Atasoy diyor ki her seri katilin geçmişinde bir hayvan katliamı vardır. Bu davalarda gereken cezalar verilmezse yeni seri katiller dolaşacak aramızda. Yeterli cezaları almadıkları için dolaşıyorlar da. Bütünlüklü birmücadele vererek kadınlarımızı da çocuklarımızı da canlarımızı da koruyacağız" diye konuştu.