Kedi hastalığı FIP nedir? FIP belirtileri neler?

Feline Infectious Peritonitis (FIP), tüm kedi ırklarında görülebilme riski olan, viral bir enfeksiyon hastalığıdır. FIP hastalığının tanısının konması oldukça zordur. Peki, Kedi hastalığı FIP nedir? FIP belirtileri neler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 09:45
Kedi hastalığı FIP nedir? FIP belirtileri neler?
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Kedilerde görülme oranı çok yüksek olan ve öldürücü tehlikeye sahip FIP hastalığının ne olduğu sosyal medyada araştırma konusu oldu. Peki, Kedi hastalığı FIP nedir? FIP belirtileri neler?

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FIP HASTALIĞI NEDİR?

Kedilerin enfeksiyöz peritonitisi, (Feline infectious peritonitis -FIP-), kedilerin bağışıklık sistemini etkileyen bir hastalıktır. Kedi koronavirüsünün mutasyon geçirmesi ile meydana gelir. Korona virüsünün mutasyon geçirmiş hali olan FIP virüsü, FIP hastalığına neden olur. FIP bilimsel tanısı (adı konulmadan) 1914 yılına kadar görülmüştür, ancak ilk kez 1963 yılında Dr. Jean Holzworth tarafından rapor edilmiştir.

FIP, kedilerin bağışıklık sistemine etki eden bir hastalıktır. FIP adı “feline infectious peritonitis” virüsünün adının ilk harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Feline infectious peritonitis, corona virüsünün orijinal halidir.

FIP, kedilerde görülen ölümcül bir hastalıktır, kesin tedavisi yoktur. Kesin tanı otopsi sayesinde konulabilir. Yüksek güvenilirlikli tanı için birçok test yapılması gerekir. FIP'in tanısında kullanılan testlerde bazı durumlarda hatalı sonuçlar alınabilir. Uzmanlar, çok gerekli olduğunda hayvanı "uyutma" kararı verebilir.

FIP HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

  • İştahsızlık ve kilo kaybı
  • Ateş
  • Halsizlik ve durgunluk
  • Karın bölgesinin şişmesi
  • Görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi
  • Solunum sorunları ve nezle
  • Denge sorunları
  • Genel psikolojik durumda değişme, mutsuz ifade

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