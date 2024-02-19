Kedi katilinin tutuklanması için 250 bin imza toplandı

Başakşehir'de asansör içerisinde 'Eros' isimli kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'ın tutuklanması için 'change.org.tr' üzerinden başlatılan kampanyada 250 bine yakın imza toplandı.

DHA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 16:40
Kedi katilinin tutuklanması için 250 bin imza toplandı
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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yılbaşı gecesi asansörde Eros adlı kediyi tekmeleyip öldüren İbrahim Keloğlan, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra hükmün açıklanması ertelenip serbest bırakıldı.

Duruma yönelik tepkiler yurt geneline yayıldı. İstanbul dışında Antalya, Ankara, İzmir ve Hatay gibi illerde de hayvansever dernekleri tarafından eylemler düzenlendi.

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Hayvanseverler tarafından dünyaca yaygın imza kampanyası platformu 'change.org.tr' üzerinden de #ibrahimkeloğlantutuklansın #KediKatili etiketleri ve başlığıyla imza kampanyası başlatıldı.

Kampanyanın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“İstanbul'da oturduğu sitenin asansörüne giren bir kediyi altı dakika boyunca döverek öldüren İbrahim Keloğlan, bir yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, iyi hal indirimi yaparak cezayı bir yıl üç aya düşürdü.

"BUNUN İYİ HALİ OLAMAZ"

Bu kararı yok hükmünde sayıyor ve bu yanlıştan dönülmesini talep ediyoruz. Bunun iyi hali olamaz, olmamalı. Hayvanlara yönelik işlenen her türlü suç ve suistimale karşı caydırıcı cezalar uygulanmalıdır."

Kampanya kapsamında Keloğlan'ın tutuklanması için imza atanların sayısı kısa sürede 250 bine yaklaştı.


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