Kedilere tekme atan Aytuğ Koyuncu isimli saldırgan serbest bırakıldı

Küçükmece'de bir sitenin girişindeki kedilere tekme attığı anlara ait görüntüleri ortaya çıkan Aytuğ Koyuncu isimli saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 20:15
Kedilere tekme atan Aytuğ Koyuncu isimli saldırgan serbest bırakıldı
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Türkiye'de sokakta yaşayan hayvanlara yönelik şiddet, eziyet ve katliamlar her geçen gün çoğalıyor. Ve etkili bir yaptırım mekanizmasının ön plana çıkması gerekirken cezasızlık artıyor.

Son olarak, Atakent Mahallesi'nde bulunan bir sitenin girişindeki kedilere tekme atan Aytuğ Koyuncu gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik şüpheli Koyuncu’nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi!


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