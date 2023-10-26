Kedileri poşete koydu, parka bıraktı!

Yayınlanma: 26.10.2023 - 13:16

Güncelleme: 26.10.2023 - 13:28

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bir şahıs, poşetleyerek kutuya koyduğu kedileri parka getirdi.

Evinin balkonunda otururken olanları gören N.Y., aşağı inerek duruma tepki gösterdi.

Sur ilçesindeki bir pasajda çalıştığını, oradaki kedileri toplayıp parka bıraktığını ve zarar vermediğini söyleyen kişiyi cep telefonu kamerası ile kaydeden N.Y., durumu sitede yaşayanlara da bildirdi.

SİTEDEKİLER ŞİKAYETÇİ OLDU

Kedileri bırakan kişi bölgeden uzaklaşırken sitedekiler şikayetçi oldu.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, N.Y.’nin tepkilerine rağmen poşetlerin ağzını açıp kedileri serbest bırakması yer alıyor.