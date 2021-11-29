Kedisini balkondan almaya çalışan genç doktor düşerek yaşamını yitirdi

29 Kasım 2021 Pazartesi, 11:51

Edinilen bilgiye göre Hayrabolu İlçesi Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi’nde hekim olarak görev yapan İrem Büşra Üngül cumartesi gecesi İstanbul’da bulunduğu evin balkonundan kedisini almaya çalışırken düşerek hayatını kaybetti. Üngül'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Cengiz Kalkan, Dr. Üngül ile ilgili şu açıklamayı yaptı: