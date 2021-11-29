Kedisini balkondan almaya çalışan genç doktor düşerek yaşamını yitirdi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde aile hekimliği yapan İrem Büşra Üngül (26), İstanbul'daki evinde balkona kaçan kedisini almaya çalışırken 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti.

ANKA
29 Kasım 2021 Pazartesi, 11:51
Kedisini balkondan almaya çalışan genç doktor düşerek yaşamını yitirdi
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Edinilen bilgiye göre Hayrabolu İlçesi Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi’nde hekim olarak görev yapan İrem Büşra Üngül cumartesi gecesi İstanbul’da bulunduğu evin balkonundan kedisini almaya çalışırken düşerek hayatını kaybetti. Üngül'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Cengiz Kalkan, Dr. Üngül ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"1994 yılında Tekirdağ’da doğan, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2019 yılında mezun olan meslektaşımız, bu tarihten itibaren Hayrabolu ilçemizde Toplum Sağlığı Merkezi, Saka Hüseyin Aile Sağlığı Merkezi ve Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezinde görev yaparak değerli hizmetlerde bulunmuştur. Meslektaşımızın ölüm haberi sağlık camiamızı derin üzüntüye boğmuştur. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine sevenlerine ve sağlık ailemize sabırlar dileriz.”


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