Kedisini öldüren ve aracına zarar veren köpeği hortumla döven şüpheliye ev hapsi
İzmir'in Urla ilçesinde, kedisini öldüren ve aracına zarar veren köpeği hortumla döven Murat K.'ye ev hapsi cezası verildi. Murat K., ifadesinde "O an öfkeyle ne yaptığımı bilmiyorum. Bunu yaptığım için çok pişmanım" dedi. Murat K.'nin yanında bulunan ve olaya müdahalede etmeyen Mustafa K. ise haftada en az 1 saat belediye barınağında çalışma şartıyla salıverildi.
Olay, dün saat 11.00 sıralarında Kuşçular Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hafriyat işi yapan Murat K.'nin beslediği kedisi, komşusunun bekçi köpeği tarafından kovalandı. Aracın altına kaçan kediyi yakalamak için koşan köpek, Murat K.'ye ait aracın kaportasını ve tamponunu ısırıp zarar verdi. Köpek, kediyi de aracın altından yakalayarak boğdu.
Olayı gören Murat K., bekçi köpeğine eline geçirdiği su hortumuyla vurmaya başladı. Ardından, kaçmaya çalışan köpeğe sandalye fırlattı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, yaşananlara tanıklık eden Mustafa K.'nin müdahale etmediği görüldü.
Başından yaralanan köpek, sahibi tarafından veterinere götürüldü. Köpeğin tedaviye alındığı öğrenildi. Olay, sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekti. Görüntüleri ihbar kabul eden Urla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler Murat K. ve Mustafa K.'yı gözaltına alındı.
“O AN ÖFKEYLE NE YAPTIĞIMI BİLMİYORUM”
Jandarmada ifade veren Murat K., "Kedimi yakalayıp, ağzında parçaladı. Aracıma da zarar verdi. O an öfkeyle ne yaptığımı bilmiyorum. Bunu yaptığım için çok pişmanım" dedi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh ve Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Murat K.'ye ev hapsi cezası verilirken, Mustafa K. ise haftada en az 1 saat belediye barınağında çalışma şartıyla salıverildi.
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