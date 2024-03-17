Hakkari’de aracın çarptığı köpek yaralandı
Hakkari’de bir aracın çarptığı köpek, belediye ekibi tarafından yaralı olarak kurtarıldı.
Hakkari Belediyesi ekipleri, 7/24 gelen ihbarları anında değerlendirerek, can dostları kurtarmaya devam ediyor.
Hakkari-Çukurca kara yolu üzerinde bulunan il özel idaresine ait asfalt şantiyesinden gelen ihbar üzerine belediye ekibi olay yerine intikal etti.
Olay yerinde muayenesi yapılan köpeğin, araç çarpması sonucu patisinde iki kırık olduğu tespit edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan can dost, belediye kliniğinde müşahede altına alındı.
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