Hakkari’de aracın çarptığı köpek yaralandı

Yayınlanma: 17.03.2024 - 10:13

Güncelleme: 17.03.2024 - 10:14

Hakkari Belediyesi ekipleri, 7/24 gelen ihbarları anında değerlendirerek, can dostları kurtarmaya devam ediyor.

Hakkari-Çukurca kara yolu üzerinde bulunan il özel idaresine ait asfalt şantiyesinden gelen ihbar üzerine belediye ekibi olay yerine intikal etti.

Olay yerinde muayenesi yapılan köpeğin, araç çarpması sonucu patisinde iki kırık olduğu tespit edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan can dost, belediye kliniğinde müşahede altına alındı.