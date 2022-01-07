Kediye çarpmamak isterken kaza yapmıştı: Acı haber geldi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde motosikletle seyir halindeyken karşısına çıkan kediyi ezmemek için manevra yapan ve hakimiyetini kaybederek kaza yapan Aydınlı Berk Can Ofluoğlu (33), 6 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir restoranda çalışan 33 yaşındaki Berk Can Ofluoğlu, iş çıkışı motosikletiyle evine giderken önüne çıkan kediye çarpmamak için motosikletinin direksiyonunu kırdı. Kediye çarpmamak için manevra yapan Berk, aniden direksiyonun hakimiyetini kaybetti.
Savrulan motosikletten düşerek, başını beton zemine çarpan genç, kazada ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ofluoğlu, daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Kazada beyin kanaması geçiren Aydınlı Berk Can, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Ofluoğlu, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aydınlı gencin ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, ailesi genç Berk’in organlarını bağışladı.
Yaşam savaşını kaybeden Berk’in organları nakil bekleyen hastalara umut olacak. Ofluoğlu’nun cenazesi memleketi Trabzon’a götürülerek, son yolculuğuna uğurlanacak.
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