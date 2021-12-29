Bilim insanları açıkladı: Hayvanlar aleminin en alkolik üyeleri 'hamsterlar'

29 Aralık 2021 Çarşamba, 09:55

Bilim insanları, gerçekleştirdikleri incelemelerde, hamsterların insanların günde bir buçuk litre alkol tüketmesine eşdeğer miktarda düzenli olarak alkol tükettikleri sonucuna ulaştı. Araştırmaya göre su ve alkol seçenekleri sunulan hamsterlar alkol içmeyi tercih ederken, vücut ağırlıklarının her bir kilosu başına 18 gram alkolü günlük olarak tüketebiliyor.

Alaska Üniversitesi tarafından yapılan araştırmanın verilerine göre, çavdar tohumları ve meyveleri toplayarak fermentasyon yapan ve alkol tüketmesiyle bilinen hamsterların vahşi doğadaki namıyla örtüşüyor.

Hamsterların hayvanlar alemindeki en alkolik yaratıklar olmasına rağmen, alkol metabolizması için bir gene sahip olmamaları nedeniyle hafiflikten muzdarip oldukları öğrenildi.

'İNSANI ÖLDÜREBİLECEK MİKTARDA ALKOLÜ TOLERE EDEBİLİYORLAR'

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; daha önce 1960'da yapılan bir araştırma, hamsterlerin diğer kemirgenlerden daha fazla alkol tüketmesi nedeniyle 'petshop'larda alkol tükettikleri' yönündeki iddiayı ortaya atmıştı.

İngiltere'de yaşayan bir yoğun bakım doktoru Tom Lawton, kısa süre önce Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda bir mikrobiyologla 'hamsterların olağanüstü alkol kapasitesi' üzerine yaptıkları bir konuşmayı paylaşmıştı. Hamsterlerin tüketebileceği miktarlar hakkında Lawton, küçük kemirgenlerin 'bir insanı öldürebilecek alkol miktarını tolere edebildiğini' ifade etmişti.

'DİĞER KEMİRGENLER ALKOL TADINA ALIŞMAYA İHTİYAÇ DUYUYOR'

Florida Üniversitesi'nden araştırmacı Danielle Gulick ise çalışmaya dair yaptığı açıklamada, diğer kemirgenlerin alkol tüketmek için önce tadına alışmaya ihtiyaç duyduklarını, hamsterların ise hiçbir alışkanlığa ihtiyaç duymadan 'mutlu bir şekilde alkol içtiklerini' dile getirdi.

'DÜNYANIN EN YÜKSEK ALKOL ORANINA SAHİP İÇKİLERİNİ KOLAYCA İÇİYORLAR'

Diğer hayvanlardan farklı olarak hamsterların sadece alkol tüketmediğini ayrıca diğer içeceklere de tercih ettiklerini ortaya koyan araştırma, küçük kemirgenlerin alkol oranı yüzde 95'e varan ve bu nedenle dünyanın en yüksek alkol oranına sahip içkilerini içebildiklerini gösterdi.

Hamsterlerin içkiye neden bu denli ilgi gösterdiğine dair ortaya atılan teorilere göre, küçük kemirgenlerin alkollü içeceklere susuzluk nedeniyle değil, kalori edinmek için yönelmeleri. Söz konusu teoriler, şekerli su verilen hamsterların alkol tüketimini azaltması, ancak kalorisiz su verilen hamsterlarda hiçbir değişiklik gözlenmemesiyle doğrulandı.