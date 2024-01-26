Kediyi vahşice öldürmüştü... Şüpheli hakkında ev hapsi kararı!
Apartman girişindeki sahipsiz bir kediyi, elindeki paspas sopasıyla vurarak öldüren A.Ç. hakkında mahkeme ev hapsi kararı verdi. Savcılık, şüphelinin tutuklanması için karara itiraz etti.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde oturan A.Ç., apartman girişinde gördüğü sahipsiz kediyi paspas sopasıyla vurarak öldürdü.
Apartman sakinlerinin şikâyeti üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, kedi ölümüyle ilgili soruşturma başlatırken, A.Ç. hakkında gözaltı kararı verildi.
"BANA SALDIRDI" İDDİASI!
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri A.Ç.’yi evinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen A.Ç.’nin ifadesinde kedinin kendisine saldırdığını öne sürerek, “Apartman girişinde kedi bana saldırdı. Kapı yanında gördüğüm paspasla vurup uzaklaştırmak istedim” dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Hakimlik, A.Ç. hakkında adli kontrol kararı vererek ev hapsine hükmetti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, sahipsiz kedinin öldürülmesine ilişkin ev hapsi kararına itiraz etti.
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