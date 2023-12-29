Yavru kediyi işkenceyle öldürmüştü... Yakalandı!

Esenyurt'ta, yavru kediyi işkence ederek öldürdüğü belirlenen 16 yaşındaki şüphelinin gözaltına alındığı ve adliyeye sevk edildiği aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 29.12.2023 - 14:31
Yavru kediyi işkenceyle öldürmüştü... Yakalandı!
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir yavru kedinin işkence edilerek öldürüldüğüne ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Görüntülerde yer alan şüphelinin kimliğini tespit eden polis ekipleri, B.G.'yi (16) 28 Aralık'ta Mehterçeşme Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Şüpheli B.G., hakkında "Hayvanları Koruma Kanunu" hükümlerince adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.


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