Kek paketlerinden 2 kilo esrar çıktı

23 Eylül 2022 Cuma, 10:23

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'da uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen K.U. ile S.A.’yı teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, takip sonucu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Polis, şüphelileri Seyhan ilçesi D-400 kara yolunda yürüdüğü sırada yakaladı. Şüphelilerin ellerindeki market poşetlerini kontrol eden ekipler, 8 paket kek buldu. Açılan paketlerin içinde, üzeri kekle kaplanmış rulo halde 2 kilo 130 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet'teki ifadelerinde susma haklarını kullandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.U., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.