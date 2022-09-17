Kamyonette, borulara gizlenen 128 kilo esrar ele geçirildi
Gaziantep'te, polis ekiplerince durdurulan kamyonetin kasasında, plastik boruların içine gizlenen 128 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Gaziantep girişinde kontrol noktası oluşturan ekipler, şüphe üzerine araçları durdurarak aradı.
2 KİŞİ GÖZALTINDA
Kontrol noktasında durdurulan, plakası açıklanmayan kamyonette, eğitimli köpek 'Onix' kullanılarak yapılan aramada, kasadaki plastik boruların içine gizlenen 128 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.
Esrara el koyan ekipler, kamyonetteki ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere Emniyet'e götürdü.
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