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Kekik toplamaya çıkmıştı: Dağda cansız bedeni bulundu

Kekik toplamaya çıkmıştı: Dağda cansız bedeni bulundu

2.07.2026 15:33:00
Güncellenme:
DHA
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Kekik toplamaya çıkmıştı: Dağda cansız bedeni bulundu

Konya'da kekik toplamak için dağlık alana gittikten sonra haber alınamayan Ali Osman Erben'in (68), cansız bedeni bulundu.
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Selçuklu ilçesi Sızma Mahallesi'nde oturan Ali Osman Erben, salı günü sabah saatlerinde dağlık alana kekik toplamaya gitti. Erben'in akşam eve dönmemesi üzerine ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, bugün sabah saatlerinde Erben'in cansız bedenine ulaştı.

OTOPSİ YAPILACAK

Kayalıklardan düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Ali Osman Erben'in cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İlgili Konular: #dağ #kekik