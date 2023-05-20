Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan 2 kişiyi JAK Timi kurtardı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan Y.B. (28) ve D.K. (29), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Fethiye’nin Faralya Mahallesi’ne tatil için gelen Y.B. ve D.K., gezinti için Kelebekler Vadisi’nde bulunan şelaleye gitmek istedi. Bir süre zorlu patika yolda yürüyen ikili, daha sonra çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Kendi çabalarıyla bulundukları yerden inemeyen ikili, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen JAK timi, kayalıklarda mahsur kalan ikiliyi bulundukları yerden güvenli şekilde indirdi.
Y.B. ve D.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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