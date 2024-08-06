Kelebekler Vadisi’ne seyir terası geliyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi manzarası ile ünlü Kelebekler Vadisi’nde fotoğraf çekmek, çekilmek isteyenlerin yaşadığı kazaların önüne geçmek ve bir can kaybı daha yaşanmaması için yurttaşların güvenliğini sağlamayı hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi ilgili kurumlarla görüşerek bölgenin tahsis işlemlerinin ardından seyir terası projesini hayata geçirecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatı ile hayata geçirilecek projenin kısa sürede başlaması hedefleniyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi’ne seyir terası yapmak için çalışmalara başladı. İlgili kurumlarla görüşülüp tahsis çalışmalarının ardından uygulanacak proje sayesinde Kelebekler Vadisi’nde yaşanan kazaların önlenmesi hedefleniyor. Kelebekler Vadisi’ne yapılacak seyir terası ile yerli ve yabancı turistlerin güvenli bir şekilde vadinin güzelliklerini izleyebileceği bir alan oluşturulacak. Bugüne kadar birçok can kaybının yaşandığı kayalık alanlar proje ile daha güvenli olacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Kelebekler Vadisi seyir terası açıklaması bölgedeki doğaseverler ve fotoğraf tutkunları tarafından da memnuniyetle karşılandı.
BAŞKAN ARAS: GÜVENLİ BİR SEYİR TERASI YAPACAĞIZ
Seyir terası projesi ile ziyaretçilerin can güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra bölgenin turizm potansiyelinin de artacağını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “Kelebekler Vadisi'nin muhteşem manzarasının güvenle seyredilmesi için harekete geçiyoruz. Her yıl yaşanan üzücü kazaları önlemek adına, kayalıkların bulunduğu bölgeye güvenli bir seyir terası inşa edilmesi için gerekli talimatları verdim. Doğayı koruyarak ve güvenliği ön planda tutarak herkes için daha keyifli bir ziyaret sunacağız” dedi.
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