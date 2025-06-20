Kelepçe skandalından sonra şimdi de bu: Tayfun Kahraman'ın MR'ı için 3 ay sonrasına tarih verdiler!

Gezi Parkı davasında hakkında verilen 18 yıl hapis cezası Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nce onanan ve 3 yılı aşkın süredir Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman, hastaneye kaldırıldı.

Kahraman'ın geçen yıl MS hastalığıyla ilgili doktor kontrolüne götürülürken 6.5 saat kelepçeli halde bekletildiği ortaya çıkmıştı.

ŞİMDİ DE 3 AY SONRASINA MR TARİHİ VERDİLER

18 Haziran günü hastaneye kaldırılan Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, MR tarihinin 3 ay sonrasına, Eylül ayına verildiğini açıkladı.

Kahraman, Tayfun Kahraman'ın sağlık durumuna dikkat çekerek, "Çeken bilir, MS çok ciddi bir hastalık. 11 yıllık evliliğimiz boyunca, çok defa ani ataklar nedeniyle apar topar hastaneye gitmek zorunda kaldık. Gece yarıları MR çektirmek zorunda kaldık. Tayfun’un öngörülemeyen MS atakları nedeniyle yürüyemediği, konuşamadığı, elini kullanıp yazı yazamadığı zamanlara şahit olduk. Şimdiyse cezaevi koşullarında 3 ay sonraki MR sevkini beklememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kahraman'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Öncelikle, Tayfun’un 2005 yılından beri MS tedavi ve takibini yürüten tüm doktorları, hemşireleri, hastane çalışanları başta, sesimize ses olan, Tayfun için endişelenen, arayan, soran, yazan herkese minnetle teşekkür ederim.

Bildiğiniz gibi, Tayfun dün hastaneye sevk edilmişti. Bugün görüştüğümüzde kontrol nedeniyle hastaneye götürüldüğünü, dün gerçekleştirilen tahlil sonuçlarını hastaneden cezaevine iletildiğinde görebileceğimizi, ancak Eylül ayında Tayfun’un detaylı beyin ve omurilik MR’ının çektirebileceğini öğrendim.

Çeken bilir, MS çok ciddi bir hastalık. 11 yıllık evliliğimiz boyunca, çok defa ani ataklar nedeniyle apar topar hastaneye gitmek zorunda kaldık. Gece yarıları MR çektirmek zorunda kaldık. Tayfun’un öngörülemeyen MS atakları nedeniyle yürüyemediği, konuşamadığı, elini kullanıp yazı yazamadığı zamanlara şahit olduk. Şimdiyse cezaevi koşullarında 3 ay sonraki MR sevkini beklememiz gerekiyor.

Sadece sağlık koşullarının takip ve tedavisinin aksaması değil, cezaevi şartları da hastalığın seyrini ilerletiyor. Örneğin, MS hastalarının bolca güneş alması gerekirken, Tayfun cezaevi koşullarında olduğu için vücudunda D vitamini tüm dış takviyelere rağmen doktorlarının istediği seviyede değil. Tüm bu durumlar da resmi raporlarla belgelidir.

Üstelik, eşim Tayfun Kahraman masumdur. Suçsuz halde 38 aydır cezaevinde tutulmaktadır.

Ailemiz üç yılı aşkın süredir bu haksızlık ve zulüm ile yaşıyor.

Doğru, gerekli, insani, vicdani ve adil olan; eşim Tayfun’un doktor kontrollerine özgürce ve ailesiyle gitmesidir.

Masum bir insanın sağlığıyla böyle oynanır mı?

Suçsuz olduğu bilindiği halde bir insan 38 ay hücrede, ailesinden ayrı tutulur mu?

Talebimiz çok basit, çok meşru ve çok somut: Adalet ve sağlıklı yaşama hakkı!"