Küçükçekmece Başsavcılığı, aralarında Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Peki, Kemal Can kimdir? Can Holding sahibi Kemal Can neden gözaltına alındı?

KEMAL CAN KİMDİR?

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, 1973 yılında Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde dünyaya geldi.

Şirketin kurucusu Zamanhan Can’dan sonra yönetimi devralan Kemal Can, holdingin farklı sektörlerdeki faaliyetlerini sürdürmesini sağladı.

Enerji, petrol, elektrik, eğitim ve turizm-otelcilik gibi birçok alanda yatırımları bulunan Can, aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olarak görev yapmaktadır.

KEMAL CAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Can Holding'e ‘suç örgütü kurmak’, ‘kaçakçılık’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘kara para aklama’ suçları yöneltildi. Can Holding bünyesinde el konulan şirketler arasında Show TV, Habertürk, Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Golden Hill otelleri gibi şirketler yer alıyor.