Kemal Kılıçdaroğlu, Anadolu basınıyla buluşuyor
300’e yakın gazetecinin katılacağı Anadolu Buluşması – Yerel Medya Çalıştayı bugün başlıyor. Marmaris'te düzenlenen çalıştayın ikinci gününde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu basın mensuplarıyla biraraya gelecek.
Anadolu Buluşması- Yerel Medya Çalıştayı 2023, Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 60’a yakın şehirden 300’e yakın gazeteciyi Marmaris’te buluşturacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı çalıştayda, yerel basının sorunları tartışılacak.
Bugün başlayacak çalıştay kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın bir konuşma yaparak Anadolu’dan basın temsilcileriyle bir araya gelecek.
Oturumlarda Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Kenan Şener, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Cem Kaytan, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkan Yardımcısı Hüsniye Karakoyun basın meslek örgütleri adına konuşma yapacak.
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