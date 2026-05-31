Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri Cumhuriyet’e konuştu: ‘Parti Kılıçdaroğlu sayesinde birinci oldu’

Mahkeme kararıyla tedbiren CHP genel başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü bayramlaşma programında halkla buluştu.

Buluşma öncesi parti binasına, Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının olduğu, “Şimdi arınma zamanı” yazılı dev bir pankart asıldı. “Türkiye için tertemiz bir başlangıç” sloganı da hem kurulan ekranda, hem de parti otobüsünde yer aldı.

‘BİZ NAMUSLU İNSANLARIZ’

CHP’nin Kılıçdaroğlu dönemindeki sunucusu Barış Bozkurt’un partiye geri döndüğü görüldü. Bozkurt’un CHP ile yolları, Özgür Özel’in genel başkan seçilmesinin ardından ayrılmıştı. Bozkurt, bunun ardından, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız’ın yönetim kurulu başkanı olduğu ATO Congresium’da “Etkinlik koordinatörü” olarak çalışmaya başlamıştı. Kılıçdaroğlu kürsüye çıkana kadar ‘arınma’ odaklı mesajlar veren Bozkurt, konuşmasının bir yerinde, “Başkalarının namussuzluğu olabilir. Biz Atatürk’ün çocuklarıyız. Biz namuslu insanlarız. Bugün buradaki insanların hepsi başları dimdik buraya geldiler” dedi.

‘HATAY LÜTFÜ SAVAŞ’IN YANINDA’

Bayramlaşmaya yüzlerce yurttaş katıldı. Gelenlere Türk bayrakları, CHP bayrakları ve “Arınacağız, Kazanacağız” yazılı Kılıçdaroğlu dövizleri dağıtıldı. Bunların dışında alana getirilen “Mekanın sahibi geri geldi”, “Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun Güneş’in doğuşu engellenemez”, “Geleceği devralıyoruz”, “Antalya arınmalı” ve “Hatay Lütfü Savaş’ın yanında” pankartları dikkat çekti. “Halkın umudu Kılıçdaroğlu”, “Umudun adı Kılıçdaroğlu” ve “Piro” sloganları atıldı.

‘ÖZGÜR ÖZEL YÜZDE 48 ALAMAZDI’

Cumhuriyet, alanda bulunanlarla konuşarak onlara Kılıçdaroğlu’nu neden desteklediklerini sordu. İlk olarak, Buğra Meral adlı 21 yaşındaki genç, Ankara Mamak’tan geldiğini belirterek, “Belediye başkanlarının çoğunda yolsuzluk çıktı. Ekrem İmamoğlu, Özkan Yalım, partiyi bırakan belediye başkanları… Özkan Yalım’ı Kılıçdaroğlu getirmişti ama Özgür Özel’in liderliğinde tekrar aday oldu” dedi. Kılıçdaroğlu’nu çok sevdiğini belirten Meral, “Ona iki kez oy verdim. Partiyi iktidara getirebilir. 2023 seçimlerinde Özgür Özel’in yapamadığını yaptı. 6 tane partiyi topladı, sağcısı solcusu, Alevisi Sünnisi, muhafazakârı demokratı, şu bu demeden bir araya getirdi. Yüzde 48 oy aldı. Özgür Özel yüzde 37 oy aldı. Özgür Özel tek başına gelseydi yüzde 48 alabilir miydi? Alamazdı” diye konuştu.

‘PARTİ KILIÇDAROĞLU SAYESİNDE BİRİNCİ’

Eşi ve çocuğuyla birlikte İstanbul Çekmeköy’den geldiğini belirten Kenan Kıran ise, “Yıllarca bu partiye hizmet ettim. Kapı kapı, sokak sokak dolaştım. Bugün geldiğimiz noktada, geriye dönüp baktığımda, ‘Biz bunlar için mi çalışmışız’ diyorum. Bunlar zevk, sefa, saltanat sürsün; bu kadar ahlaksızlık yapsın diye mi çalışmışız” dedi. Özgür Özel’in liderliğindeki CHP’nin 2024’teki seçim başarısını nasıl değerlendirdiği yönündeki soruya, Kıran, “Seçimde yüzde 37 oy almasını, halkın belediye başkanlarına bireysel kızgınlığına ve AKP’ye kızgınlığına bağlıyorum. Yoksa bizim oy oranımız zaten diğer seçimlerden düşüktü. Birinci parti olduk ama diğer seçimlerden daha düşük oy aldık. Türkiye genelindeki oy oranlarına baksalar bunu görürler” yanıtını verdi. “Partinin birinci parti olması bunların sayesinde değil” diyen Kıran, “Kılıçdaroğlu’nun 10 senedir ince ince, toplaya toplaya, öre öre kurduğu politika birinci parti olmamızı sağladı. Bu parti bugün iktidar olur” dedi. Kıran, halkın Kılıçdaroğlu’na olan tepkisini de değerlendirerek, “Özgür Özel yönetiminin yanlış yaptığını ve bizim bu yüzden burada olduğumuzu onlara anlatmamız gerek. Onlar da yavaş yavaş anlayacak. CHP kitlesi araştırmacı bir kitle. Doğruları bugün göremese bile yarın görecek. Özgür Özel’in mitingleri de bir yerde son bulacak. Ama onun başına bir şey gelmesini istemem” ifadelerini kullandı.

‘İMAMOĞLU’NUN BABASINA KIZGINIM’

70’li yaşlarında olduğunu ve daha önce hep CHP’ye oy verdiğini kaydeden Ayla Mercanoğlu ise, “Ben hırsız değilim” diyerek söze başladı. “Operasyonlar gerçektir demiyorum. Ama arınacaklar. Bitti. Ben AKP değilim, kabul edemem. Yıllarca AKP’yi eleştiriyorduk, ben partimin bu şekilde anılmasını istemiyorum” dedi. İmamoğlu ve Özel’in “Biz iktidara gelmek üzere olduğumuz için bizi durdurdular” söylemine Mercanoğlu, “İmamoğlu için 15 milyon imza toplandı dediler ya, ben de koştura koştura gittim, imza verdim. 1.5 kilometre kuyruk bekledim Ankara Çayyolu’nda. Sonra babası açıklama yaptı, ‘Yıllarca komünistlerle savaştım’ diye. Benim ailemden bir sürü komünist insan var. Bu beni rahatsız etti, bitti” diye konuştu. “Kılıçdaroğlu genel başkanlığındaki CHP iktidara yürüyebilir mi” sorusuna ise, “Ben baraj altını da gördüm, oyun yükseldiğini de gördüm, Kılıçdaroğlu dönemini de gördüm. Herkesi aynı çatı altında toplayarak yüzde 48 buçuğa ulaştı. Belki de iktidardı” yanıtını verdi.

‘İMAMOĞLU KILIÇDAROĞLU SEÇİLMESİN DİYE ÇALIŞTI’

Geçmişte İstanbul Sultangazi ilçe yönetiminde yer aldığını belirten Serhan Demir ise, “2023’teki kurultayda ilçe başkanımız Kılıçdaroğlu’na destek verdi. Özgür Özel, seçilince, bizi sildi. Ekrem Başkan yüzünden bizim ilçeye ne istihdam geldi, ne de söylediklerimiz dikkate alındı. Yok sayıldık” dedi. Özgür Özel’in Ekrem İmamoğlu’nu savunmasını eleştiren Demir, “Otobüsün üstüne çıkıyor, Ekrem de Ekrem. Türkiye’nin sorunu Ekrem değil ki. Türkiye’nin sorunu Beşiktaş Belediyesi’dir, işçiler para alamıyor. Türkiye’nin sorunu, gençlerin işsizliğidir. Özel siyaset üretemiyor. Silivri’den talimat alıyor. Dünyanın hiçbir yerinde bu görülmemiş” sözlerini sarf etti. İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olduğu hatırlatmasına ise Demir, “Aday ama resmiyette bir şey yok. Hızlıca aday oldu, bu doğru bir şey değil. Önce CHP’yi ele geçirmeyi düşündü, delegeleri satın alarak bunu başardı. Kurultaya 608 üyeyle geldiler. Bir vekilimize sormuştum, ‘Biz şu an kazanamıyoruz, ama kazanacağız’ dedi. Kılıçdaroğlu’nun bu şekilde hançerlenmesi doğru değildi” ifadelerini kullandı. Demir, İmamoğlu’nun “Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olmasın” diye çalıştığını da öne sürdü.