Kemal Kılıçdaroğlu: 'Erdoğan, bak Metaverse’den Erdoğan sana sesleniyor'

"Gençlerin kendilerini anlamadığını söyleyenler, onları suçlamadan önce dönüp kendilerinin nereyi eksik bıraktıklarının muhasebesini yapmalı" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, bak Metaverse’den Erdoğan sana sesleniyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
21 Mart 2022 Pazartesi, 19:26
Kemal Kılıçdaroğlu: 'Erdoğan, bak Metaverse’den Erdoğan sana sesleniyor'
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Forum Metaverse Toplantısı'nda yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, bak Metaverse’den Erdoğan sana sesleniyor" dedi.

YANIT VERDİ

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın “Gençlerin kendilerini anlamadığını söyleyenler, onları suçlamadan önce dönüp kendilerinin nereyi eksik bıraktıklarının muhasebesini yapmalı” sözlerine yanıt verdi.

Erdoğan’ın sözlerinin yer aldığı haberi sosyal medya hesabından alıntılayan CHP Lideri, "Erdoğan, bak Metaverse’den Erdoğan sana sesleniyor" ifadelerini kullandı.



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