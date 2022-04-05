Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a seslendi: 'Bir daha açmazsan....'

05 Nisan 2022 Salı, 23:18

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü içeren videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

"BENİM NE SÖYLEYECEĞİMİ O BELİRLEYECEKMİŞ"

Kılıçdaroğlu paylaşımında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı 1 milyon liralık tazminat davası ile ilgili "Hakim karar çıkarmış, benim ne söyleyeceğimi o belirleyecekmiş. Bak buraya da yazıyorum. 5’li çete. Tahsildar. Haydi buyurun" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a seslendi: 'Bir daha açmazsan....' — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) April 5, 2022

Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoda söz konusu dava ile ilgili şunları söyledi:

"Efendim, ben ihtiyatlı konuşacakmışım. ‘Beşli çete’ demeyecekmişim. Sarayın mahkemesi böyle karar vermiş. O hakime açık ve net söylüyorum. Ben beşli çete diyeceğim, bak bakalım sen ne yapacaksın? Ben vatandaşın hakkını hukukunu savunacağım, sen beşli çeteden yana tavır alacaksın. Ben sana hakim değil, sen de ‘beşli çetenin yandaşısın’ diyeceğim.

Bal gibi beşli çete. 18 yılda bu beş şirkete 203 milyar liralık ihale verildi ya. 203 milyar lirayı alan herhalde bunun bedelini verecektir. Yüzde 10’u ne yapar? 20 milyar lira yapar. Yüzde 10’a çalışmaz daha yükseğe çalışır. Ben de biliyorum. Her şeylerini finanse ediyorlar. Ben de biliyorum. Ben bunlara beşli çete dediğim için beyefendi üzülmüş, incinmiş, gücenmiş beyefendi. Evet sen beşli çeteye hizmet ediyorsun. Bir daha aç dava. Bir daha açmazsan namertsin"