Kemal Kılıçdaroğlu: İlk bir hafta içinde İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacağız

30 Mart 2022 Çarşamba, 20:33

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Manisa’da, Turgutlu Belediyesi’nin Kreş ve Taziye Evi Temel Atma Töreni’ne katıldı.

Kılıçdaroğlu, “Elbette ki her belediye borçlanabilir. Her devlet de borçlanabilir. Ama borcu alırsınız, verimli alanlarda kullanırsınız, yeri ve zamanı geldiğinde de ödersiniz. Borcu alırken ödeyeceğiniz faizi de düşünecekseniz. Yüksek faiz dayatılıyorsa o borcu almaktan özenle kaçınacaksınız. Çünkü dediğim gibi, hizmetin bir bedeli var ama o bedelin milletin sırtına ağır bir yük olarak yansımaması lazım” dedi.

İstanbul Sözleşmesi konusunda kadınlara söz veren Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı koltuğuna oturduğunda, ilk bir hafta içinde İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlüğe koyacağız" dedi.

"HARCADIĞINIZ PARANIN HER KURUŞUNUN HESABINI MİLLETE VERECEKSİNİZ"

CHP lideri Kılıçdaroğlu törende şunları söyledi:

Belediye Başkanımız son derece güzel bir konuşma yaptı. Konuşmanın özü neydi? Yaptığı çalışmayı anlattı. Başka? Size hesap verdi. Başka? ‘Vaatlerim vardı’ dedi. ‘O vaatleri yerine getirmeye çalıştım’ dedi. Başka? En büyük desteği sizden aldığını ifade etti. Başka? İrem Nur bebeğe sahip çıktı ve o çocuğumuzun mutlu olması ve mutlu büyümesi için ‘elinizi biraz cebinize atın, destek olun’ dedi.





Dolayısıyla hep beraber, birlikte, güzel ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Belediye başkanı arkadaşlarıma seçilmeden önce şunu söyledim; ‘Seçildikten sonra kimsenin ekmeğiyle oynamayacaksınız. Seçildikten sonra millete hesap vereceksiniz. Kullandığınız para sizin paranız değil. Harcadığınız para sizin paranız değil, milletin parası. Dolayısıyla harcadığınız paranın her kuruşunun hesabını millete vereceksiniz.





Bu çerçevede vatandaşlar arasında ayrımcılık yapmayacaksınız. Eğer bir ayrımcılık yapacaksanız, fakir mahallelerden başlayın, fakir mahallelere ayrımcılık yapın. Orada kreşler açın. O ailelerin sorunları varsa o sorunlarla ilgilenin’. Dolayısıyla o çerçevede belediye başkanlarımız elinden gelen çabaları gösteriyorlar. Engeller çıkarıldığını biliyorum. Belediye başkanlarımızın açtıkları kampanyalara engel olunduğunu da gayet iyi biliyorum ama belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim; ‘Asla ve asla şikayet etmeyeceksiniz. Sizin göreviniz engelleri aşmak ve halka hizmet etmek.’ Bu çerçevede belediye başkanlarımız ellerinden gelen çabaları gösteriyorlar.

“BORCU ALIRKEN ÖDEYECEĞİNİZ FAİZİ DE DÜŞÜNECEKSENİZ”

Adaletli olmak kadar doğru bir şey yoktur. Dünyanın düzeni adalet üzerine kurulmuştur. Kainat, adalet üzerine inşa edilmiştir. Dolaysıyla yönetenlerin adaletli davranması, yönetenlerin yönetim kadrolarına liyakatli kişileri atamaları son derece değerlidir. Adalet, devletin dinidir. Adalet, aynı zamanda belediye başkanlarının da üzerine titremesi gereken bir kavramdır. Belediye başkanlarımız, adaletli davrandıkları sürece, adil oldukları sürece pek çok sorunu çözerler.





Adaletli davrandıklarında geçmişte kendisine oy vermemiş insanlar bile ‘evet, bu belediye başkanı adil davrandı, haksızlık yapmayalım, bir daha ki sefere destek verelim’ kanaatini kendi yüreklerinde hissedeceklerdir. Bu çerçevede hepimizin çalışması lazım. Efendim, borç ödeme konusu… Elbette ki her belediye borçlanabilir. Her devlet de borçlanabilir. Ama borcu alırsınız, verimli alanda, alanlarda kullanırsınız, yeri ve zamanı geldiğinde de ödersiniz ve borcu alırken ödeyeceğiniz faizi de düşünecekseniz. Yüksek faiz dayatılıyorsa o borcu almaktan özenle kaçınacaksınız. Çünkü dediğim gibi, hizmetin bir bedeli var ama o bedelin milletin sırtına ağır bir yük olarak yansımaması lazım.

"İLK BİR HAFTA İÇİNDE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’Nİ YÜRÜRLÜĞE KOYACAĞIZ"