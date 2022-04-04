CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert ‘beşli çete' tepkisi

04 Nisan 2022 Pazartesi, 19:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşması ve sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın bu davasına Twitter hesabından “Gücenme” notuyla paylaştığı video ile yanıt verdi. Kılıçdaroğlu videoda şunları söyledi:

“BİZİM MEMLEKETTE TAHSİLDARA TAHSİLDAR DERLER. ÇETEYE DE ÇETE”

“Sevgili halkım merhaba. Geçenlerde şahsım her zamanki gibi bana hakaretler edip, kendisini ekonomist ilan etti. Ben de kendisine ‘Olsan olsan beşli çetenin tahsildarı olursun’ dedim. Beyefendi incinmiş. Hemen mahkemeye koşmuş. Bu tanıma ihtiyati tedbir kararı çıkarmaya çalışıyor. Bizim memlekette tahsildara tahsildar derler. Çeteye de çete. Bunda gocunacak bir şey yok. Bak Türk Dil Kurumu ne diyor? ‘Bir kimseye veya bir kuruluş adına para toplamakla görevli kimseye tahsildar denir’. Ayıp olan şey bunu halk için yapacağın yerde beşli çete için yapmak. Sevgili şahsım tahsildara ekonomist denmez bizim memlekette. Gücenme.”