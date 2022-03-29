CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AKP'ye zam tepkisi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kırmızı ete yüzde 48 zam yaptıkları hafta, Katar’a 2,5 milyon küçükbaş hayvanımızı sattılar. Bu, etin daha da pahalanacağı anlamına geliyor. Buradan bunu yapanlara sesleniyorum, gözüm üstünüzde” dedi.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü içeren videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Kılıçdaroğlu konuşma videosunu, “Kırmızı ete yüzde 48 zam yaptıkları hafta, Katar’a 2,5 milyon küçükbaş hayvanımızı sattılar. Bu, etin daha da pahalanacağı anlamına geliyor. Buradan bunu yapanlara sesleniyorum, gözüm üstünüzde” notuyla paylaştı.
"ONLAR UCUZ ET YİYECEK, BİZİM FAKİR FUKARA ET YİYEMEYECEK"
Kılıçdaroğlu’nun konuşması şöyle:
“Ya Allah aşkına şu Katar aşkından vazgeçin kardeşim ya… İki ay içinde 2,5 milyon küçükbaş hayvanı uçaklarla ihraç ettiler. 2,5 milyon Katar’a gönderdiniz, ucuz et yesinler diye. Bize gelince yüzde 48 ete zam yaptılar. Katar aşkından yüzde 48…Onlar ucuz et yiyecek, bizim fakir fukara et yiyemeyecek.”
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