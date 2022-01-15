15 Ocak 2022 Cumartesi, 21:25

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Güzel bir Türkiye’yi Millet İttifakı olarak beraber inşa edeceğiz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte, Çankaya Belediyesi’nin düzenlediği Dostluk ve Barış Ödülleri Töreni’ne katıldı. Dostluk ve Barış ödülleri eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreou ve sanatçı Zülfü Livaneli'ye verildi.

Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Bir siyasetçi ile sanatçının yan yana barış ve dostluk ödülü alması çok önemli" diye konuştu.

"Güzel bir Türkiye’yi Millet İttifakı olarak beraber inşa edeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, "Barış ve dostluk daim olsun. Barışı ve dostluğu her yerde ve her ortamda savunacağız" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin gençleri kesinlikle bu demokrasi krizini aşacaklar. Bu ülkeye gerçekten de demokrasiyi getirecekler" dedi.

Kılıçdaroğlu, törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“BU ÜLKENİN GENÇLERİ, DEMOKRASİ KRİZİNİ AŞACAKLAR"

Çok güzel bir gecedeyiz. Bu güzel gecede iki güzel insana; Çankaya Belediyesi’nin düzenlediği bir uluslararası ödül sonucu ödülleri teslim edilecek. Hikmet Çetin Genel Başkanımız konuşurken, ‘dünya bir demokrasi krizinin içinde’ diye ifade etti. Türkiye bu krizin göbeğinde. Ama ben bu ülkenin gençlerine güveniyorum. Bu ülkenin gençleri kesinlikle bu demokrasi krizini aşacaklar. Bu ülkeye gerçekten de demokrasiyi getirecekler.

"YURT DIŞINDA ÇEKTİĞİNİZ ÖZLEMİ KENDİ ÜLKEMİZDE ÇEKERDİK"

Bir siyasetçi, bir de sanatçı kimliği ağar basan iki önemli insan bu ödülü alıyor Bir siyasetçi ile sanatçının yan yana, barış ve dostluk ödülü alması çok önemli. İkinizin de büyük sıkıntılar çektiğini biliyorum. Sizler yurt dışındayken, biz sizin kasetlerinizi gizli gizil dinlerdik, çünkü yasaktı. Ama büyük bir keyifle dinlerdik. Biz de sizin yurt dışında çektiğiniz özlemi aslında kendi ülkemizde çekerdik.

"GAZİ’MİZE SÖZ VERİYORUM, BU KUŞKUYU KALDIRACAĞIZ"