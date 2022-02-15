Kemal kılıçdaroğlu: 'İstediğiniz kadar ortalığı velveleye verin, zamlarınızı geri aldıracağım'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ben ödemeyeceğim dedikçe, ‘beşli çeteleri’ savunmak için kendilerini paraladılar. İstediğiniz kadar ortalığı velveleye verin, zamlarınızı geri aldıracağım” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü grup toplantısında yaptğı konuşmanın bir bölümünü içeren videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
‘BEŞLİ ÇETE' AÇIKLAMASI
Kılıçdaroğlu, “Ben ödemeyeceğim dedikçe, beşli çeteleri savunmak için kendilerini paraladılar. İstediğiniz kadar ortalığı velveleye verin, zamlarınızı geri aldıracağım” notuyla paylaştığı videoda şunları söyledi:
'Ben ödemeyeceğim dedikçe...'— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) February 15, 2022
Kılıçdaroğlu'ndan ‘beşli çete' paylaşımı
"GENİŞ KİTLELERE DUYURMAM LAZIM"
“Niye ödemeyeceğim dedim. Şunu için: elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşın acısını benim topluma hissettirmem lazım. Geniş kitlelere duyurmam lazım. O nedenle ‘ödemeyeceğim’ dedim ve ödemeyeceğim de zaten. Çünkü elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşın, sesini çıkaracağı bir alan bırakmadılar. Fakir elektrik faturasını ödeyemiyor. Kim bunların sesi olacak? Kim bunların sözcüsü olacak? Hemen dediler, ‘Efendim elektriği derhal kesin, Kılıçdaroğlu donsun.’ Siz, beni donmakla mı korkutuyorsunuz? Sizin feriştahınız gelse ben mücadele ederim.”
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