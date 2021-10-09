Kemal Kılıçdaroğlu, kağıt toplama işçilerini ziyaret etti: Baktılar rant var, bizim adamlarımız nasıl buraya yerleşir, bunun hesabını yapıyorlar
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ümraniye'de atık kağıt toplayarak geçimini sağlayan geri dönüşüm işçilerini ziyaret etti. İktidara, kağıt toplama işçilerine yönelik baskın üzerinden tepki gösteren Kılıçdaroğlu ayrıca, videolu bir paylaşımda bulunarak, "Hırsız arsız arıyorsanız yanlış yere bakıyorsunuz. Kağıt toplayıcılarını rahat bırakın" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki temasları sırasında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte Ümraniye'de atık kağıt toplayarak geçimini sağlayan geri dönüşüm işçilerini ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu, kağıt toplama işçilerine yönelik gözaltılar üzerinden iktidara sert tepki gösterdi. Twitter hesabından da videolu paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Ey Saray İktidarı! Hırsız arsız arıyorsanız yanlış yere bakıyorsunuz. Kağıt toplayıcılarını rahat bırakın. Emeğe biraz saygınız olsun. Hiç vicdanınız yok mu sizin demeyeceğim; çünkü yok!" dedi.
Kılıçdaroğlu, kağıt toplama işçisini “Onlar sizi tahrik edebilirler, başka bir şey yapabilirler, mallarınıza el koyabilirler bir özel çatışma içine girmeyin" diye uyardı.
Ey Saray İktidarı! Hırsız arsız arıyorsanız yanlış yere bakıyorsunuz. Kağıt toplayıcılarını rahat bırakın. Emeğe biraz saygınız olsun. Hiç vicdanınız yok mu sizin demeyeceğim; çünkü yok! pic.twitter.com/0L3tgAtK6y— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 9, 2021
İşçilerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, "Kemal kardeşiniz her şeyden önce garibanların yanındadır, alın teri dökenlerin yanındadır" ifadesini kullandı.
'ÇÖPTEN KAĞIT TOPLAYAN İNSANLARI NASIL HIRSIZ DİYE TANIMLARSIN'
İşçilerin, valiliğin katı atık toplama ile ilgili bir yönergesi olduğunu belirtmesi üzerine Kılıçdaroğlu, valilik makamının tek başına böyle bir karar alamayacağını, mutlaka bir talimat olması gerektiğini belirtti. Yevmiye ile çalışan işçilerden vergi alınamayacağını belirten Kılıçdaroğlu, konuyu araştıracaklarını ve işçilere bilgi vereceklerini dile getirdi.
"Hepiniz şahit olun yanınızda olacağız" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
- Onlar sizi tahrik edebilirler, başka bir şey yapabilirler, mallarınıza el koyabilirler bir özel çatışma içine girmeyin. O sizin haklı mücadelenizi farklı gösterebilir. Siz o konuda çok dikkatli olun. Çöpten kağıt topluyorlar, sen bu insanları nasıl hırsız diye tanımlarsın?
Sadece İstanbul'dakilerin değil, İzmir ve Ankara'daki atık toplayıcıların da örgütlenmelerini, dernekleşmelerini isteyen Kılıçdaroğlu, birlikteliğin "güç" getireceğini belirtti.
'ÖN ÇALIŞMAYI ÇANKAYA BELEDİYESİ YAPIYOR'
Atık toplayıcıların çalışma koşulları ile ilgili bir çalışma yürüttüklerini bildiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
- Ön çalışmayı Çankaya Belediyesi yapıyor, onu bütün Türkiye'ye yayacağız. Rahatlıkla toplayacaksınız, sosyal güvenliğiniz olacak, huzur içinde çalışacaksınız, kimse size müdahale etmeyecek. Bir çalışma yapılıyor, o çalışmadan ilk sonuçları elde edeceğiz, sonra onu Türkiye genelinde bütün belediye başkanlarımız yapacak. Hepiniz çalışacaksınız, hepiniz kazanacaksınız, kimse de gelip müdahale etmeyecek size. Baktılar burada rant var, bunları nasıl tasfiye ederiz, bizim adamlarımız nasıl gelir yerleşir, bunun hesabını yapıyorlar. Herkesin aşı işi olmalı, herkes güzel bir hayat sürmeli. Zaten hedefimiz de o.
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