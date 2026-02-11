Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 'Deniz Baykal' mesajı!

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Devlet adamlığı ve dürüst siyasetçi kimliğini her zaman kendimize örnek aldığımız merhum Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal’ı, vefatının yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun."