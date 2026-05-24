Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı CHP Genel Merkezi'ne girdi

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ve bir grup, polis eşliğinde CHP Genel Merkez binasına girdi

İstinaf kararıyla CHP Genel Başkanı olarak tedbiren görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ve beraberindekiler, polis müdahalesiyle boşaltılan CHP Genel Merkezi'ne girdi. Çelik, beraberindeki grupla, polisler eşliğinde içeri alındı.

CHP Genel Merkezi, sabah saatlerinde yaşanan gerginliğin ardından bölgeye sevk edilen çevik kuvvet ekiplerince, otopark girişindeki zincirler ve kapılar kırılarak, gaz ve göz yaşartıcı gaz kapsülü ile boşaltıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri, partililer ile desteğe gelen yurttaşların da Genel Merkez'den ayrılmasından kısa bir süre sonra istinaf kararıyla CHP Genel Başkanı olarak tedbiren görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ve beraberindeki bir grup, CHP Genel Merkez Binası’na girdi.

Çelik ve beraberindekiler polislerce, “Siz buyrun, şöyle buyrun” diyerek içeri alındılar. Binaya giren grup “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” şeklinde slogan attı.