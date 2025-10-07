Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında dikkat çeken gelişme!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla açılan ve 17 Ekim'de görülmesi beklenen davada, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı davaların, Ankara görülecek olan davalarla birleştirildiği duyurdu.

"9 CEZA DAVASI BİRLEŞTİRİLMİŞ OLDU"

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri aktardı:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanına hakaret iddiası ile yargılandığı ayrık davalardan biri olan Van 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki 2024/971 E. sayılı davanın yetkisizlik kararı ile Ankara’ya gönderilmesinden kaynaklı olarak Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada birleştirme işlemi yapılacağından 17 Ekim duruşmasına katılma olanağı ortadan kaldırılmıştır.

Dahası; Van, Adana, Mersin ve İstanbul’da açılmış olan davalar da Ankara’daki dava ile birleştirilecektir. Dolayısıyla 9 ceza davasının birleştirilmesi sonucunda belirlenecek yeni duruşma gününde Sayın Genel Başkanımız, duruşmaya katılmaktan ve tarihe not düşmekten asla geri durmayacaktır. 9 değil 99 dava açılıp yargılansa da Adaleti savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Kamuoyunun bilgisine…"