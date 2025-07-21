Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi yaşadığı tartışmada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti: Cenaze ayrıntıları belli oldu

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşamını yitirdi.

76 yaşındaki Adil Kılıçdaroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, X hesabından paylaşım yaptı.

BAŞKAN AKIN DUYURDU

Akın, yaptığı paylaşımda “Önceki Dönem Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Kılıçdaroğlu ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Önceki Dönem Genel Başkanımız Sn. @kilicdarogluk’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Merhuma Allah’tan rahmet, Kılıçdaroğlu ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. — Ahmet AKIN 🇹🇷 (@ahmetakin) July 21, 2025

BALIKESİR’DE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Edinilen bilgilere göre Adil Kılıçdaroğlu, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yönetici olduğu sitede aidat konusunda yaşanan bir tartışmanın ardından fenalaştı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kılıçdaroğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖZEL’DEN, KILIÇDAROĞLU’NA TAZİYE TELEFONU

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu’nu kaybeden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradı.

Adil Kılıçdaroğlu’na rahmet dileyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.

CENAZE AYRINTILARI BELLİ OLDU

Kılıçdaroğlu ailesi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken; cenaze ayrıntıları da belli oldu.

Adil Kılıçdaroğlu'nun cenazesi yarın 14.00'de Burhaniye Cemevi'nden kaldırılacak. Cenazeye Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.