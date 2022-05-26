Kemal Kılıçdaroğlu: O hakim, hakimlik yapamaz artık

26 Mayıs 2022 Perşembe, 10:50

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vakıf süsü verilmiş paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktardığını iddia etmişti. Kılıçdaroğlu, TÜRGEV ve Ensar vakıfları aracılığı ile 1 milyar liranın ABD'deki paralel bir vakfa transfer edildiğini söylemişti

CHP lideri, para akışları ve belgelerinin ellerinde olduğunu söyleyerek, 1 milyar liranın Ensar ve TÜRGEV tarafından ABD’ye transfer edildiğini ifade etmişti.

"Amacım komaya sokulan devleti kurtarmaktır" diyen Kılıçdaroğlu, "Bir vakıf kuruyorlar Amerika'da. Neden Amerika'da. Amerika kanunlarının arkasına gizlenebilir. Orası hukuk devleti. Hukuksuzukla yok ettikleri ülkeden hukuka sığınmak için ABD'ye kaçıyorlar. Kendilerine yeni bir Pensilvanya yaratmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları hakkında dava açacağını duyurmuştu.

"BU UYARIMI DİKKATE ALSIN"

Kılıçdaroğlu'ndan, kendisi hakkında açılacak davaya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Kılıçdaroğlu, "Dava açtıkları için teşekkür ediyorum. Dava açmalarının şöyle bir yararı var: Ensar'ın ve TÜRGEV'in bütün kayıtlarını mahkemeye isteyeceğiz. O hakim kayıtları getirmezse hakim değildir. Buradan söyleyeyim şimdiden. Hakim, hakimlik yapamaz artık. O da bu uyarımı dikkate alsın. TÜRGEV'in, Ensar'ın bütün kayıtlarını; kim ne kadar bağış yaptı, paralar nerelere gitti, neler yapıyorlar, tamamını mahkemeye isteyeceğim" ifadelerini kullandı.