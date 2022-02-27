Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan 'helalleşme' açıklaması: 'Medyaya haber vermeden çok sayıda ziyaret gerçekleştirdim'

27 Şubat 2022 Pazar, 12:11

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da düzenlenen "Helalleşme Buluşması"nda açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Helalleşme gereği, medyaya haber vermeden çok sayıda ziyaret yaptık. Bu konuda kimseye bir şey söylemedik ama bu süreçte kalbi kırılmış insanlarla buluştum. Neleri düzelteceğimizi anlattım" dedi.

CHP liderinin açıklamasından satır başları şu şekilde: