Kemal Kılıçdaroğlu: Sığınmacılar konusunda netim. Gidecekler

10 Mayıs 2022 Salı, 22:20

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, son dönemde siyasetin ana gündemi haline gelen sığınmacılara yönelik paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim. Gidecekler. Bu konunun suçluları Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa ülkeleridir" dedi.

CHP liderinin paylaştığı videoda ise, 2011 yılından bu yana sığınmacılarla ilgili yaptığı açıklamalar yer aldı.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim. Gidecekler. Bu konunun suçluları Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa Ülkeleridir. Onların alavere dalavereleridir. Biz, muhalefete muhalefet olmayız. Bizim mücadelemizin muhatapları çok nettir.

Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim. Gidecekler. Bu konunun suçluları Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa Ülkeleridir. Onların alavere dalavereleridir. Biz, muhalefete muhalefet olmayız. Bizim mücadelemizin muhatapları çok nettir. pic.twitter.com/xRHhA8AgkQ — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 10, 2022

ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU’NUN “HEPSİNİ TEKRAR SURİYE’YE GÖNDERECEĞİZ” İFADELERİNE CEVAP VERMİŞTİ

Dün Kabine Toplantısı’ndan sonra açıklamalar yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde tartışma konusu olan sığınmacılarla ilgili konuşmuştu.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun “Hepsini tekrar Suriye’ye göndereceğiz” ifadelerine cevap olarak “Bunları yapamayacaksın, bunları yapmaya da hiçbirinizin gücü yetmez. Zira biz Ensar kültürü ile yetişmişiz. Muhacir kültürünün ne olduğunu iyi biliriz. Biz sizler gibi bu toprakları hüdainabit bulmadık” demişti.

Erdoğan açıklamasının devamında, “Dün onların dedelerini nasıl bağrımıza basmışsak, bugün bize sığınanlara aynı şekilde davranıyoruz. Mazlumları katillere teslim etmedik, etmeyeceğiz. Suriyelilere ya da diğer ülkelerden gelen vatandaşlara hiçbir kaynak tahsis edilmemektedir. Gönüllü dönüşler için gereken imkanları sağladıkça, ülkemizdeki Suriyeli sayısının makul sayılara gerileyeceğinden kimsenin şüphesi olmasın” ifadesini kullanmıştı.