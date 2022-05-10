Son Dakika: Kılıçdaroğlu 2 alan var diyerek açıkladı: 'Devlet yönetimi şahsileştirilemez'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis’teki grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamarından satır başları şu şekilde:
- "Her birimizin düşünceleri, endişeleri var. Endişelerimizi yok etmek, düşüncelerimizi iyiliğe yönlendirmek zorundayız. Ülkemize, huzuru, barışı getirmek zorundayız. Birlikte, beraberce, içinde bulunduğumuz karamsar atmosferden Türkiye'yi çıkarmak zorundayız. Devlet dediğiniz tüzel kişiliğin bir ülkenin bekası için nasıl önemli olduğu herkes bilir. Her birimize düşen sorumluluklar var.
- Devlet yönetimi şahsileştirilemez. Devletin yönetimini şahsileştirirseniz o ülke sorunlardan bir türlü kurtulamaz. İki alanın şahsileştirildiğini görüyoruz. Ekonomiyi, dış politikayı şahsileştirdik. Ekonomide bir kişi 'Ben ne dersem doğrudur' dedi dolar aldı başını gidiyor. Faizler aldı başını gidiyor. Program üzerine program açıklıyorlar. Her açıklanan program daha kötüye gidiyor. Çünkü 'Ben ekonomistim' diyen kişinin ekonomisinin e'sinden anlamadığını hepimiz gördük. Devlet akılla, bilgiyle, birikimle, adaletle yönetilirdi.
- Dış politika şahsileştirildi. Bunun ötesinde bir tehlike daha var dış politikayı egemen güçlerin talebiyle yapmaya kalktığınızda çok daha derin sorunlar yaratıyorsunuz. Bugün geldiğimiz nokta budur. Suriye ve sığınmacılar konusu. Bu konuda partimiz çok iddialı. En tutarlı söylemde bulunan 2011 tarihinden bu yana en tutarlı söylemi dillendiren partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ve biz komşumuzda olan bir savaşın bize yansımalarının tehlikeli boyutlarını dile getirdik. Biz dile getirdikçe egemen güçlerin talebi üzerine bizi suçladılar. Artık sokaktaki vatandaş da hangi partiden olursa olsun elini vicdanına koyduğunda evet CHP doğruları söylemiştir diyor.
- Olayların çıktığı tarih 2011'den Mayıs 2022'ye kadar 91 meclis araştırma önergesi verdi CHP. Her olayın yansımalarını değerlendirmek ve parlamentonun bilgilendirilmesi için. Parlamentoya gelip bilgi verme tenezzülünde bile bulunmuyorlardı. Bu kadar kibirle devlet yönetilmez. 6 genel görüşme önergesi, 336 soru önergesi verdik ve yanıt alındı. Ama 432 soru önergesine bu güne kadar yanıt verilmiş değil. Tek adam rejimi olunca her şey çok hızlı olacak diyorlardı! Niçin yanıt vermediler?
"ERDOĞAN’A BİR MEKTUP YAZDIM"
- Nisan 2012'de Arap Baharı Konferansı düzenledik İstanbul'da. Arap dünyasının yaşadığı ciddi sorunlar vardı. Biz TC devleti olarak Arap dünyasının yabancısı değiliz. İktidarın yapamadığını yaptık Arap baharı konferansını topladık. 24 Ağustos 2012'de olaylar büyüdü. Türkiye'nin çözüm üretmesi lazım üretemiyor. Bunun üzerine Erdoğan'a bir mektup yazdım. Mektupta şunu söyledim; 'Sayın başbakan komşu Suriye'deki gelişmeleri ülkemizin başka güvenliği olmak üzere, ekonomisi, sosyal huzuru, turizm ve taşımacılık alanları dahil çok geniş kapsamda artarak olumsuz etki yapmaya devam etmektedir. Lütfen hükümet olarak bir uluslararası Suriye konferansı toplayın. ve Suriye'de yaşanan dramı masaya yatırın.' Tabii olmadı.
- Ama Erdoğan 5 Eylül 2012'de meşhur lafını söyledi; 'Emevi Camii'nde namazımızı kılacağız.' Düşünebiliyor musunuz, devlet yönetimindeki şahsileşmeyi görüyor musunuz? Bu anlayış Türkiye'yi bugünkü haline getirdi. Aklı başında bir insan bugünkü tablo karşısında milletin huzuruna dahi çıkamaz, utanır! 2013'te dedim ki 'Kabahat Suriyeli'de değil kabahat sınırı kontrol edemeyen ülke yönetimindedir.' Kabahat sınırı yok edende. Kim? İktidar sahipleri.
- Şubat 2013'te mutlaka bir Suriye çalışma grubu oluşturun dedik. Bir Suriye çalışma grubu oluşturduk yine CHP olarak. Bunların yapamadığını yapmaya çalışıyoruz. Yetmedi ben Mart 2013'te BM Genel Sekreteri'ne mektup gönderdim. Türkiye'deki olaya dikkati çektim. Savaşın bitmesi gerektiğini söyledim, BM'nin ağırlığını koymasını istedim. Erdoğan yapamıyor ama bunun yanlış olduğunu biz söylüyoruz. Yeri gelince üfürüyorsun ama bir mektup yazamadın mı sen! Birleşmiş Milletler'e gidemedin mi, orada Suriye'yi masaya yatıramadın mı sen! Yatıramadı. Niçin? Patrondan izin alamadığı için.
- Emperyal güçlerin Orta Doğu’daki maşası Erdoğan’dır.”
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- Vergi dairesi önünde ateşe verdi
- Protestocular başbakanın evini yaktı!
- 'Telefon kazandım’ diye sevindi ama...
- Ev sahibi faturaları ödeyemeyen kiracıyı öldürdü
- İki grup arasında bıçaklı kavga: Yaralılar var
- 28 işçi yemekten zehirlendi
- Yumurta pişirirken kendini yaktı
- Say'dan İmamoğlu eleştirisi: 'Gözümden düştü'
- Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup bıraktı
- 'En kısa zamanda düzeltmezseniz...'
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Vaka artışları var' dedi, tehlikeyi açıkladı
- Kuaföre sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı
- Erdoğan'ın 'müjdesi' faizli konut kredisi çıktı!
- AKP'nin kalesinde ortalık karıştı
- Sigara fiyatlarına büyük zam!
- Erdoğan'a çok sert tepki: 'Beton yiyin'
- AKP'de tekme tokat kavga!
- 'En kısa zamanda düzeltmezseniz...'
- Özdağ, katıldığı panelde protesto edildi
- Mansimov'dan 'Sedat Peker' itirafı