Kemal Kılıçdaroğlu, Soyer ailesi için İzmir’e geliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kızı Duygu Soyer’in Çağan İzgi ile hayatını birleştireceği düğün için 30 Eylül Cuma günü İzmir’e gelecek.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 26.09.2023 - 10:11
Kemal Kılıçdaroğlu, Soyer ailesi için İzmir’e geliyor
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Soyer ailesinin mutlu günü için İzmir'e gelecek. Kılıçdaroğlu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kızı Duygu Soyer ile Çağan İzgi’nin düğün törenine katılacak.

30 Eylül Cuma Günü Güzelbahçe'de gerçekleştirilecek düğünde nikah şahidi Kılıçdaroğlu olacak.

CHP Lideri’nin İzmir'de düğün dışında başka bir programa katılmayacağı bildirildi.


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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Kemal Kılıç İzmir

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