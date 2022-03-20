Kemal Kılıçdaroğlu: Uyuşturucu baronları siyasetçi satın alıyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Uyuşturucu baronları siyasetçi satın alıyor. Türkiye'yi uyuşturucu cenneti yaptılar. Bunu yapan da AKP" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü'den Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulundu.
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hapishanelerinde bir tane uyuşturucu baronu var mı? Yoktur ama garibanlar orada var. Uyuşturucu baronları neden hapse girmez?" sözleri tartışılan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi uyuşturucu cenneti yaptılar. Bunu yapan da AKP. Uyuşturucu baronlarının paralarının Türkiye'ye getirilmesini aflarla sağlayıp kara parayı aklıyorlar” dedi.
"ZİNDAŞTİ'Yİ KİM BIRAKTIRDI?"
"Uyuşturucu baronları, siyasetçiyi satın alıyor" diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Beni şaşırtan şu oldu: ‘Cezaevinde uyuşturucu baronu var mı?' diye sorduğumda polisler üzerinden bir tartışma açıldığı ve ‘Bu konuda Kılıçdaroğlu niye konuştu' bilgisi bana geldi. Uyuşturucu satıcılarını, baronunu yakalayan da polistir. Polis olağanüstü çaba gösteriyor. Ama tutuklamayan, serbest bırakan yargı. ‘Hapishanede bir tane uyuşturucu baronu var mı?' dedim şimdi de ilave de yapıyorum: ‘Baronlar, siyasetçiyi satın alıyor'. Uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti'yi kim bıraktırdı? Polis, yakalamış, teslim etmiş. Zindaşti'yi polis bırakmadı. Onu bırakan yargı. Onun serbest bırakılması için araya giren siyasetçi kim? Bu da biliniyordu. Baronların kara parasını Türkiye'ye getirmek için AKP af çıkarıyor. polis, siyasi baskı olmadığı sürece daha da iyi görev yapacak. Polisleri rahat bıraksınlar uyuşturucu baronu kalmaz."
Video Haberler
- Bolu Dağı Tüneli'ndeki korkunç kaza anı ortaya çıktı
- Varank: Cumhurbaşkanımız dertlidir
- 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı
- Ukrayna'ya ilk kez 'Kinzal' atıldı
- Mustafa Sarıgül'den 'beyaz eşya' tepkisi
- Yönetici faturayı ödemedi, sitenin doğalgazı kesildi
- İlber Ortaylı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
- 1 kilo esrarla yakalanan kadınlardan ilginç ifade
- 'Kiralık ev bakma' bahanesiyle evleri soydular
- Elif'in ölümünde istenen cezalar belli oldu
En Çok Okunan Haberler
- 'Lütfen bu bakanı hemen değiştirsin'
- Motorine gece yarısı büyük zam!
- Kartal'da feci kaza: 20 ton yüklü TIR duramadı
- 'Erdoğan ile ilgili söylediklerini açıkla'
- Hakeme bardak attılar!
- Alkollü sürücü polisi kandırmaya çalıştı
- TEM'de zincirleme trafik kazası: Yol kapandı
- New York'ta Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü kutlandı
- Sıvı Yağ Fiyatları Nereden Nereye Geldi?
- Şekerleme ve Alzheimer ilişkisi: Gündüz uykusuna dikkat