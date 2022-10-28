Kemal Kılıçdaroğlu, 'Zengin Mutfağı' isimli tiyatro oyununu izledi

28 Ekim 2022 Cuma, 00:32

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul Ataşehir’deki bir salonda sahnelenen, Vasıf Öngören’in yazdığı ve Şener Şen’in başrolünde oynadığı “Zengin Mutfağı” isimli tiyatro oyununu izledi.

Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, salona girdiği sırada izleyiciler tarafından alkışlarla karşılandı. Kılıçdaroğlu, oyun başlamadan önce izleyicilerle fotoğraf çektirdi.

Kılıçdaroğlu, oyunun ardından Şener Şen ve diğer oyuncuları kuliste ziyaret etti ve Şen’e çiçek verdi.

Şener Şen, Kılıçdaroğlu’na tiyatro ekibindeki oyunculardan bahsederek, “Bu genç arkadaşlar son sınıftaydı, tabii seçme ile kazandılar rolleri. O kadar kişi arasından hakkıyla rolü seçtiler. Ben de böyle bir kadro olduğu için çok memnunum” dedi. Kılıçdaroğlu ise “Güzel bir kadro” diye karşılık verdi.