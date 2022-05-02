Kemal Kılıçdaroğlu'dan bayram paylaşımı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan ailesi ile fotoğraf paylaşarak Ramazan Bayramı paylaşımında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
02 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:21
Kemal Kılıçdaroğlu'dan bayram paylaşımı
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan bayramına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Ailesiyle çekildiği fotoğraf karesini paylaşan Kılıçdaroğlu, "Ailemizin iki yeni üyesiyle, güzel ülkemizin tüm ailelerine iyi bayramlar dileriz " dedi.


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