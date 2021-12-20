Kemal Kılıçdaroğlu'dan belediye başkanlarına talimat: Krizde yurttaşa destek olun

20 Aralık 2021 Pazartesi, 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan, “Kara Kış Fonu” kapsamında Kayseri’de düzenlenen çalıştayda belediye başkanlarına “Vatandaşın sorunlarına eğilin. Bu zor günlerde yanlarında olun. Acılarını, sevinçlerini paylaşın. Bütçelerinizi dikkatli ve verimli kullanın” talimatı geldi.

CHP’nin Kayseri’de belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği üç günlük çalıştay dün sona erdi. Çalıştayın son gününde başkanlar, Kılıçdaroğlu’yla beraber basına kapalı olarak toplandı. Edinilen bilgilere göre toplantıda belediye başkanlarına seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, başkanlara, “Vatandaşın sorunlarına eğilin. Bu zor günlerinde yanında olun. Mutlaka acısını, sevincini paylaşın. Bütçelerinizi dikkatli ve verimli kullanın” talimatını verdi. Bir sonraki genel seçimlere ilişkin değerlendirmelerin de ele alındığı toplantıda, “seçmen analizleri”, “siyasal iletişim şekilleri” ve “sosyal medyanın etkisi” gibi konular da masaya yatırıldı.

Toplantıda, ekonomideki gidişattan şikâyetçi olan ve yeni bir çıkış arayan kadın seçmen grubunun olduğu değerlendirmeleri de yapıldı. “AKP ile kadın seçmen arasında bir kopmanın yaşandığı” değerlendirmesinde bulunulurken belediye başkanlarına siyasal iletişim konusunda da sunumlar yapıldı. Başkanların iktidarın sıkça dile getirdiği “Onlar yapamaz” algısını yıktığı vurgulanırken iktidarın bu türlü söylemlerine karşı başkanlardan “çalışmalarını toplumun tüm kesimine anlatmaları” da istendi. Öte yandan toplantıda sunum yapan iletişim uzmanlarından da başkanlara, “İcraatlarınız kendi bölgenizin sınırlarını aşsın, her yerde konuşulsun” önerisi geldi.

SEÇİM ÇAĞRISI YAPILDI

Toplantının sonrasında da CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, sonuç bildirgesini açıkladı. Beş maddelik bildiride seçim çağrısı yapılarak şu ifadelere yer verildi: “Çalıştayımızda ‘Kara Kış Fonu’ kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilmiş, ihtiyaç sahiplerine verilen desteklerin yeni alanları da kapsayacak şekilde artırılması konusunda karara varılmıştır. Çalıştayımızda iktidar tarafından gelen tüm tehditler değerlendirilmiştir. Vatandaşlarımız müsterih olsun ki bizim belediyelerimiz bugüne kadar önüne çıkarılan tüm engelleri halkımızla birlikte aşmıştır ve aşmaya devam edecektir. İktidarın ülkemizde açtığı derin yaraların bir an önce sarılması amacıyla, mümkün olan en kısa sürede genel seçime gidilmesi ve milletin kararına başvurulması artık bir zorunluluktur.”