Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran Mehmet Arif Arslan'a okuldan davet
Ankara Çubuk'ta, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu linç etmeye çalışanlar arasında yer alan Mehmet Arif Arslan'ın ortaokula sergi açılışına davet edildiği ortaya çıktı.
Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Şehit Kadir Yalçın Ortaokulu’nda “15 Temmuz Şehit ve Gazilerini anmak ve hatıralarını yaşatmak adına” resim ve fotoğraf sergisi düzenlendi.
Mamak Kaymakamı, Mamak Belediye Başkanının katılmadığı serginin açılışını Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci gerçekleştirdi.
DİKKAT ÇEKEN DAVETLİ
Eğitim camiasından verdiği haberlerle bilinen Mektepli Gazete’de yer alan habere göre; serginin açılışına, Okul Müdürü Seyfettin Gül tarafından davet edilen bir kişi dikkat çekti.
15 Temmuz gazisi imam Mehmet Arif Arslan, serginin açılışına katıldı. Öte yandan Arslan, 21 Nisan 2019’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ankara’nın Çubuk ilçesinde linç etmeye çalışan güruhun içinde de yer almıştı.
Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı davasında sanık olarak yargılanan Arslan, duruşmalarda Kılıçdaroğlu’nun avukatlarıyla yaşadığı tartışmalarla gündeme gelmişti.
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