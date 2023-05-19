Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs mesajı: Türkiye, yine gençleriyle bir tarih yazmaya hazırlanmakta
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 19 Mayıs mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu, yayımladığı mesajında "Türkiye, yine gençleriyle bir tarih yazmaya hazırlanmaktadır" ifadesini kullandı.
Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Kılıçdaroğlu'nun mesajı şu şekilde:
"Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi, dahili ve harici bedhahlara karşı Türkiye, yine gençleriyle bir tarih yazmaya hazırlanmaktadır. Umudumuzu ve Atatürk’ün gençlere verdiği tarihsel görevi diri tutarak, kararlılıkla yürüyeceğiz. #19Mayıs kutlu olsun!"
Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi, dahili ve harici bedhahlara karşı Türkiye, yine gençleriyle bir tarih yazmaya hazırlanmaktadır. Umudumuzu ve Atatürk’ün gençlere verdiği tarihsel görevi diri tutarak, kararlılıkla yürüyeceğiz. #19Mayıs kutlu olsun! ????— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 18, 2023
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