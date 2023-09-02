Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'ya ziyaret!

Yayınlanma: 02.09.2023 - 13:12

Güncelleme: 02.09.2023 - 13:12

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret için İstanbul'a geldi.

Kılıçdaroğlu, geçen hafta Yunanistan'ın Leros Adası’nda bot kazası geçiren Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ile eşi iş insanı Vuslat Doğan Sabancı'yı Şişli'de tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Sabancı çiftinin sağlık durumları hakkında doktorlarından bilgi aldı. Sabancı Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kılıçdaroğlu’na; Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.