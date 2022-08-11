Kemal Kılıçdaroğlu'ndan babası Bahaettin Beşikçioğolu'nu kaybeden Erdal Beşikçioğlu'na taziye ziyareti

11 Ağustos 2022 Perşembe, 17:37

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Tatbikat Sahnesi'nde oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, bir süredir İzmir'de hastanede tedavi gören ve geçen ay yaşamını yitiren Beşikçioğlu'nun babası Bahaettin Beşikçioğlu için taziyelerini iletti.