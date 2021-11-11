Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Başak Cengiz' mesajı

11 Kasım 2021 Perşembe, 10:13

İstanbul Ataşehir'de Can Göktuğ Boz'un sokakta samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladığı Başak Cengiz (28), dün hastanede yaşamını yitirdi. 28 yaşındaki kadının mimar ve nişanlı olduğu, eğitim için Ankara'dan geldiği öğrenildi. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen cinayet zanlısı Can Göktuğ Boz, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Başak kızım… Çok üzgünüz, çok öfkeliyiz."